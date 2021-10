Finisce a reti inviolate il derby rossonero: Sorrento-Nocerina 0-0

Finisce a reti inviolate il super derby rossonero tra il Sorrento e la Nocerina. Nel primo tempo, al 3′ i Molossi hanno una buona chance ma il pallone va alto sopra la traversa. I padroni di casa, d’altro canto, hanno almeno 3 occasioni per passare in vantaggio in questo match vibrante: con La Monica, Manco e Iadaresta. Nella ripresa, nel contesto di una sola azione, il direttore di gara non sanziona nessuno di due sospetti falli di mano in area di rigore avversaria da parte di Donida (di cui il secondo sembrava particolarment evidente). Proteste di calciatori, panchina e tifo da casa. Da quel momento il dominio è tutto della Nocerina: al 69′ i molossi prima colpiscono una traversa (pallone deviato miracolosamente da Volzone) di testa, poi sul tap-in provvidenziale è Mezavilla che sventa la rete degli ospiti. Dopo 2 minuti ancora un enorme brivido per il Sorrento. Un lancio lungo dalla difesa trova Dammacco liberissimo, ma l’attaccante – da poco entrato – sbaglia un facile stop che l’avrebbe portato a tu per tu con Volzone. All’80’ punizione Nocerina dal limite dell’area: Garofalo calcia bene, ma la sfera esce di poco alla destra di Volzone. Finisce così il derby campano: Sorrento-Nocerina 0-0.