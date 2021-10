Finisce 1-1 San Vito Positano – Victoria Marra. I giallorossi rispondono ad Acanfora

A pochi giorni dalla Coppa Campania, il San Vito Positano scende nuovamente in campo, stavolta per affrontare il Victoria Marra in campionato. Con la splendida divisa nuova, i ragazzi di mister Gargiulo, al Cerulli di Massa Lubrense, riescono a rimontare lo svantaggio iniziale ad opera di Daniele Acanfora, che ben festeggia l’onomastico. Finisce 1 – 1 dunque la partita nervosa e condizionata da decisioni arbitrali discutibili.