Finanza, passaggio di consegne alla caserma delle fiamme gialle di via Mercanti: De Luca succede a Petruccelli.

Da colonnello ha diretto il nucleo polizia tributaria di Bari. Rientrato a Roma ha ricoperto il ruolo di capo ufficio tutela uscite e mercati. «Il mio sarà un impegno in piena continuità con l’operato del generale Petruccelli. I reparti salernitani hanno raggiunto un’assoluta eccellenza operativa. Nell’attuale scenario, invero, il Corpo sarà chiamato ad assolvere a una fondamentale funzione, ossia di sostenere il rilancio del tessuto economico, neutralizzando ogni tentativo di inquinamento dell’economia sana da parte di organizzazioni criminali e di capitali di origine illecita e vigilando, nel contempo, affinché la gestione dei fondi pubblici erogati per far fronte alla crisi post-pandemia sia ispirata a canoni di trasparenza e legalità».

Il generale Petrucelli ha legato la sua presenza a Salerno alla lotta all’evasione fiscale, al contrasto alle frodi nel commercio dei prodotti petroliferi e alle indebite compensazioni di crediti d’imposta. Nei suoi tre anni di comando, i finanzieri hanno eseguito 40 operazioni. Sua quella al porto.

Fonte La Città di Salerno