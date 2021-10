Festa a Positano per sette ragazzi che oggi hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucaristia

Positano. In questa prima calda domenica di ottobre è festa per sette ragazzi che hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucaristia durante la messa mattutina celebrata dal parroco Don Danilo Mansi nella Chiesa di Santa Maria Assunta.

Dopo le Prime Comunioni celebratesi domenica scorsa, è stata la volta oggi del secondo turno che ha visto avvicinarsi al sacramento Alessandro, Alessandro, Claudio, Damiano, Lorenzo, Kevin, Paolo.

I ragazzi, emozionati per questo momento così importante della loro vita cristiana, sono stati accolti come da tradizione dallo sguardo amorevole di Maria Assunta, per l’occasione posta sull’altare principale come segno di protezione materna.

Ai setti giovani positanesi auguriamo che la gioia vissuta in questo giorno possa accompagnarli sempre nel loro cammino cristiano.