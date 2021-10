Federico Salvatore in ospedale, è grave L’artista Federico Salvatore, 62enne, a seguito di un malore è stato portato presso l’Ospedale del Mare dove è tutt’ora ricoverato. Fare adesso “diagnosi certe e definitive” è impossibile. L’amore per lui che provano tanti italiani è enorme. E l’attenzione verso il personaggio, ha fatto sapere Flavia D’Alessio, la moglie, rischia di far circolare notizie non vere. A frenarle ci sta provando proprio la Flavia: “Ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli – ha dichiarato la donna – sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici. Un appello alla stampa: nessuno nega la libertà e il dovere di informazione ma abbiate cura anche delle persone. So bene quanto sia grande l’amore che circonda Federico, lo vivo da vent’anni. E so bene quanta preoccupazione ci sia per lui da parte dei suoi fans, che lo seguono da sempre. E, quindi, quanto sia forte la voglia di sapere. Vi aggiornerò – ha concluso Flavia -, sperando che al posto mio, ci sia proprio lui a raccontarvi quello che è successo”