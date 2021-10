Federica Sciarelli lascia tutti senza parole a Chi l\'ha Visto: ecco cosa ha fatto in diretta

Federica Sciarelli ha lasciato il suo pubblico senza parole in diretta durante Chi l’ha Visto mentre ha letto una chat decisamente “estrema”, senza censure. La conduttrice del programma di Rai 3 ha letto uno dei messaggi inviati a un atleta della Polizia Penitenziaria, scambiato per il poliziotto finito nel mirino delle polemiche per quei video – diventati virali in rete – in cui compare vicino alla camionetta della Polizia in piazza del Popolo a Roma. Il filmato in questione è quello citato anche dalla Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, che riguarda la manifestazione dei No Green Pass di Roma in cui un agente è stato confuso per un altro che in realtà è nella polizia ma solo come atleta. In diretta la Sciarelli ha letto: «E ti smer***o per tutto il mondo. Tutti sapranno che mer*a che sei e che mer*a sei stato. Spero che tu ti sia divertito maestro di questo grandissimo ceppo di ca**o e tranquillo non toccherò nessun tuo familiare, solo te, vogliamo solo te». Così scrive una persona a Stefano Pressello, campione di Judo e vittima di uno scambio di persona, che viene minacciato e offeso ormai da giorni. Il poliziotto offeso è stato ospite della trasmissione in cui ha spiegato: Il lunedì successivo alla manifestazione ricevo una telefonata da un mio collega. Sono venuto al corrente di un messaggio WhatsApp che gira, indirizzato presumibilmente al vicequestore della Polizia di Stato, in cui viene comunicato il mio nome. Dopo di che iniziano insulti e minacce sui social». E da lì è iniziato il suo inferno.

Inserito da Michele Pappacoda