La Costa d’Amalfi cade col Faiano, ma al termine della gara mister Proto è soddisfatto della prestazione dei suoi: “Purtroppo usciamo da questo campo con zero punti, siamo rammaricati ma il calcio è così: non sempre si fa gol sotto porta – esordisce il ct -. Io difendo i miei giocatori perché, tralasciando i primi 5/6 minuti, hanno fatto una buona prestazione. Problemi con gli attaccanti? No, non penso. Anche oggi abbiamo avuto delle occasioni limpide però la palla non voleva entrare in alcun modo. Sono sicuro che i miei ragazzi si rifaranno”. Mister Proto ad un certo punto è stato espulso: ” Ho semplicemente detto che si stava perdendo tempo perché la palla usciva sempre fuori, nessuno la prendeva e l’arbitro mi ha cacciato”. Sabato partita contro il San Marzano: “Noi dobbiamo fare il nostro calcio perché, quando giochi contro queste corazzate, i punti a loro favore sono tanti”.