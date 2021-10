Fc Costa d’Amalfi, Cuomo e Ronga illuminano il San Martino, e stendono un’Alfaterna mai doma!

Cuomo e Ronga illuminano il San Martino, e stendono un’Alfaterna mai doma! È stato un match aperto, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto, e con un’Alfaterna, ben organizzata, che ha dato filo dai torcere agli uomini di mister Proto. Pronti via ed i costieri trovano subito il vantaggio, grazie a Cuomo, lesto a ribadire in rete un angolo di Celentano.

Gli ospiti provano a replicare, ma la retrotroguardia costiera riesce a fare buona guardia, con Orta e Cuomo praticamente invalicabili. Poco dopo la mezzora è Mancino a far sussultare il San Martino con un tiro che si stampa sulla traversa. Nella ripresa i rossoneri provano a dare più ritmo al loro gioco, cercando spesso Ferrentino tra le linee, ma le occasioni piu pericolose arrivano dai padroni di casa, che si divorano il raddoppia prima con Vaccaro, solo davanti a Botta, e poi con Ronga, il quale cincischia troppo in un contropiede in superiorità numerica. L’Alfaterna prova il forcing finale, ma in contropiede, a tempo scaduto, Ronga si invola da solo verso la porta avversaria, salta il portiere e chiude definitivamente la gara realizzando la rete del 2 a 0. Una vittoria importantissima per i biancoazzurri, che volano a 7 punti in classifica, scavando un bel solco con le squadre che inseguono. Lunedì la ripresa degli allenamenti, e sarà già testa alla prossima, quando gli uomini di mister Proto andranno a fare visita al Faiano, in un’altro scontro verità.

