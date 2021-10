Famiglia di quattro persone trovata senza vita dentro la sauna di un hotel di lusso. Alloggiavano al Gloria Palace Hotel, un 5 stelle nel villaggio di Qerret, Albania. Come riporta il Mirror, quattro persone, il padre e la madre (60 e 59 anni), la figlia della coppia Katya, 31 anni e il compagno di lei, hanno chiesto di fare una sauna nella tarda serata di venerdì 15 ottobre. E proprio dentro la sauna l’intera famiglia russa è stata trovata senza vita. Uno dei dipendenti dell’hotel ha dichiarato ai media albanesi di aver avvisato più volte che i drink e la frutta per rinfrescarsi erano pronti ma di non aver ricevuto risposta. “Ho chiamato molte volte, alla fine sono entrato nella sauna e li ho trovati“, le parole del cameriere. Secondo la polizia sono tutti “morti per asfissia”: sono stati interrogati tutti i dipendenti della struttura e gli inquirenti stanno analizzando il sistema di areazione della sauna. Le indagini proseguono.

Fonte Il Fatto Quotidiano