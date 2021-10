Faiano – Vico Equense: fair play dentro e fuori dal campo

Grande fair play e scambio reciproco di complimenti e di ringraziamenti nel post partita Faiano – Vico Equense. I padroni di casa per primi hanno elogiato il comportamento ineccepibile dei ragazzi avversari e del loro dirigente: “Ringraziamo la società A.S.D Vico Equense 1958, in particolar modo il dirigente Adelina Caccioppoli, per aver lasciato pulito lo spogliatoio del Nuova Primavera di Bellizzi dopo la gara odierna. Gesti nobili del calcio”. La società peninsulare ha ricambiato così: “L’ A.S.D. Vico Equense Calcio, vuole ricambiare le belle parole spese dal U.S. Faiano. Grazie a voi per la splendida accoglienza! Vincere sul campo é sempre importante, ma il nostro obiettivo è quello di vincere anche fuori dal terreno di gioco! Un ringraziamento speciale va naturalmente alla nostra Adelina, esempio di professionalità, riconosciuta in ogni campo, ma soprattutto di grande bontà! Infine, la società vuole ringraziare anche Matteo Rizzo, custode del campo “Nuova Primavera” per le belle parole che ci ha riservato! “Ringrazio tutti i giocatori, i mister e il presidente compreso per come mi hanno lasciato gli spogliatoi! Persone per bene ed educate! Essere calciatore non significa solo tenere la palla al piede ma bensì essere uomini! L’educazione è alla base di tutto!”.