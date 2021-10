Esordio negativo in serie A per la Folgore Massa che, alla prima di campionato, perde il derby con Ismea Aversa per 3-0. Primo set molto avvincente e gli uomini di coach Nicola rimontano addirittura 6 lunghezze di svantaggio ma sul finale la spuntano i padroni di casa per 25-23. Secondo e terzo set è ancora per i Casertani rispettivamente col punteggio di 25-21 e 25-18.