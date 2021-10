Esordio in campionato favoloso per il Sorrento Juniores che vince la partita con l’Afragolese per 5-1, dopo che il primo tempo si era chiuso sull’uno a zero per effetto del gol di Giorgio Esposito. Allo stadio Italia i rossoneri nella ripresa attaccano incessantemente e così arriva una bella doppietta di Marciano inframezzata dal momentaneo 3-0 di Samuel Schettino. D’Avanzo accorcia le distanze per gli ospiti mentre Giovanni Schettino chiude la manita a pochi minuti dal triplice fischio.