Errore ortografico su un cartello di autobus SITA: è polemica online

A sollevare la vicenda è una pagina Facebook di satira “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”. Stavolta, invece, ci si è imbattuti in una gaffe a bordo degli automezzi Sita sud, l’ente che collega i paesi in provincia di Salerno e la costiera amalfitana con la penisola sorrentina.

La foto in copertina parla chiaro: scrivere “senzo” al posto di “senso” è un errore molto grave, anche se non sappiamo se si tratta di un fotomontaggio oppure siamo dinanzi alla triste realtà. Intanto i cittadini e pendolari non le hanno mandate a dire, con alcuni commenti anche ironici.

Tuttavia, non è soltanto sugli autobus Sita che i viaggiatori hanno potuto notare il grottesco errore ortografico. Anche in Abruzzo, una ditta di trasporti si è ritrovata nell’occhio del ciclone per la stessa vicenda.