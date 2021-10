Errore nel rifacimento della strada a Maiori, paletti non rimossi

Maiori, ambulanza al Costiera amalfitana Dopo anni ed anni il manto stradale della strada Nuova Chiunzi maiorese finalmente e’ stato rifatto con la contentezza delle persone. I lavori si sono prolungati per oltre un mese creando disagi tra la popolazione anche perche’ durante i lavori la strada e’ risultata essere pericolosa con tombini sporgenti, pericolo dunque per macchine con assetto basso e motorini. Il problema adesso e’ che ci sono alcuni paletti, come vi mostriamo nella foto, che stanno per essere rimossi dopo 48 ore dalla fine dei lavori danneggiando cosi di nuovo l’asfalto appena messo. Alcune persone hanno storto il naso protestando veemente su Facebook su come sia potuto accadere un errore del genere. L’Amministrazione Capone, ricevendo i fondi dalla Regione Campania sta controllando i lavori ? E’ questa la domanda da porsi adesso da parte della collettivita’ maiorese.