Erano francescani, ma ora sono Franceschini.. Il post di Di Battista sul M5S

M5S che festeggia con De Luca il presidente della Regione Campania a Napoli, ma anche a livello locale candidati con liste con vecchi politici ed ex nemici fa impressione a chi ha aderito l Movimento che doveva rivoluzionare la politica e ora da Grillo a Di Maio a Conte ne è rimasto sempre più integrata ma anche punita dagli elettori. Non è più compito mio non facendo più parte del Movimento da mesi. Quel che è avvenuto ieri lo immaginai un anno e mezzo fa quando sostenni che un’alleanza strutturale con il Pd fosse nefasta o 8 mesi fa quando lottai contro tutti affinché il Movimento non entrasse nel governo dell’assembramento. Non mi hanno ascoltato”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, commentando la debacle M5S alle amministrative. “Oggi l’alleanza con il Pd non è più una scelta. E’ una necessità per qualcuno e per la sua poltrona. Almeno fino a quando, dalla parte del Pd, non si renderanno conto che a Napoli e Bologna il centro-sinistra avrebbe vinto anche senza M5S. Che altro vi devo dire? Erano francescani, oggi sono ‘franceschini’…”, chiosa l’ex esponente pentastellato.