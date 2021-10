Enogastronauta . La Cantina di Donna Sofia

Incastonato nel cuore del centro storico di Sorrento, il ristorante Donna Sofia cresce, arricchendosi di una prestigiosa Cantina di vini internazionale. La cui peculiarità è quella di essere in una grotta cantina del palazzo seicentesco, con archi in tufo e ventilazione a flauto. Il patron Mario Capozzi presenta l’ambiente con orgoglio ed emozione, nell’intervista gentilmente concessa a noi di Positanonews, parla espressamente di un investimento fatto con la passione di chi ama. Egli si è maturato come Maitre Sommelier presso il ristorante Caruso , con Paolo Esposito. La cantina ha una ampiezza tale che può accogliere un gran tavolo e affrontare con appassionati un viaggio di degustazione vini delle regioni del mondo.

Il ristorante diligentemente arredato con gusto , offre agli avventori la grande cucina a vista. Sia la brigata di Cucina che quella di Sala è fatta di giovani concittadini strutturati anche internazionalmente. La maitre Patissier , Lina Aversa,è la signora moglie di Patron Capozzi, formatasi nelle antiche pasticcerie sorrentine, si diletta a strabiliare concittadini e stranieri con le sue pastiere e torte, producendo un ulteriore punto di forza.

Nel mentre parliamo , sfilo, per curiosità, qualche bottiglia dalla parete, mi viene tra le mani un Brunello di Montalcino Cantine Banfi, oppure Tignanello di Antinori o ancora un Bolgheri di Ornellaia, insomma, si finisce in un limbo Dionisiaco che non può non emozionare.Poi c’è l’angolo della Champagnerie, nomi noti e meno noti, ma sempre pregiatissimi.

Il Donna Sofia si propone come faro gastronomico aperto tutto l’anno, tra qualche settimana, ci annuncia la signorina Capozzi con l’approssimarsi dell’autunno, inizieranno delle serate , il mercoledi e il giovedi, a tema , sia di degustazione di particolari prodotti che di argomenti cultural gastronimici. Noi immaginiamo di già la serata INFERNO, dedicata a Dante, nel cantina con la brigata di sala alle prese con cotture al flembè di cipolle e zuppa di cecerchie.