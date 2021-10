Enel Energia, apre il nuovo spazio Enel Partner a Piano di Sorrento

E’ stato inaugurato il nuovo Spazio Enel Partner di Piano di Sorrento in Corso Italia 228. Così Enel Energia è sempre più vicina ai cittadini per offrire una consulenza personalizzata sulle forniture di luce, gas e tante soluzioni innovative per la casa ed il risparmio energetico.

Un nuovo Spazio Enel partner è stato inaugurato in Corso Italia 228 a Piano di Sorrento grazie alla collaborazione con la società “Energie Alternative”. Questo nuovo spazio Enel rappresenta un nuovo punto di riferimento per tutti i cittadini e i clienti di Enel Energia che vogliono migliorare le opportunità di risparmio e di efficienza energetica.

“In un periodo in cui le aziende delocalizzano la loro presenza – ha affermato il vicesindaco Giovanni Iaccarino – Enel Energia assicura, grazie all’apporto di un partner locale, un servizio importante al nostro territorio rafforzando la propria presenza per garantire con professionalità, opportunità di risparmio per cittadini e imprese”.

Il nuovo Spazio Enel Partner costituisce un importante punto di riferimento sul territorio, attraverso il quale i cittadini hanno a disposizione un ampio ventaglio di proposte e opportunità di risparmio. Tantissimi i servizi offerti: l’attivazione di contratti luce, le informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi e la consulenza sulle offerte commerciali più adatte alle proprie abitudini.

Lo Spazio Enel Partner di Corso Italia è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00