Elezioni Ordine dei Giornalisti della Campania. Un plebiscito per Mimmo Falco, Ottavio Lucarelli e Salvatore Campitiello

Finalmente si è votato all’Ordine dei Giornalisti per il rinnovo delle cariche elettive a livello regionale e nazionale dopo il rinvio di un anno per motivi di sicurezza sanitaria. Il Ministero della Giustizia ha introdotto giustamente il voto online unitamente a quello ai seggi, trovando i giornalisti favorevoli in sintonia alle procedure già in atto con gli altri istituti, l’Inpgi e la Casagit della stessa categoria.

Non sono mancate però le polemiche per il dimezzamento degli aventi diritto al voto causa mancanza o mancata comunicazione della Pec obbligatoria per legge.

Nonostante ciò le elezioni dell’Ordine dei giornalisti della Campania hanno registrato un plebiscito di consensi della squadra dei pubblicisti guidata dai presidenti del Movimento Unitario dei Giornalisti, Mimmo Falco insieme a quello dell’Assostampa Campania Valle del Sarno, Salvatore Campitiello.

Per i professionisti, il presidente dell’Ordine della Campania uscente, Ottavio Lucarelli (di certo sarà riconfermato nella massima carica), ha ottenuto un notevole successo di voti, come Carlo Verna ed Antonio Sasso per il Consiglio nazionale.

La presenza ai seggi non è mancata, anzi è stata massiccia. Nel seggio di Salerno, Salvatore Campitiello è stato il più votato riportando il 90 per cento delle preferenze. Un successo sbalorditivo che premia il lavoro di uno dei rappresentanti dei giornalisti per aver mostrato negli anni costanza nell’impegno a servizio della categoria.

“Sono contento della bella affermazione nella mia provincia – ha dichiarato Campitiello- in un momento storico difficile sotto tutti i punti di vista in cui l’informazione chiede al giornalista di affermare sempre più il suo ruolo in una sorta di missione, nel raccontare la verità dei fatti accaduti con il rispetto della dignità delle persone. Due valori fondamentali dell’articolo 21 della nostra Costituzione che danno il diritto ai cittadini tutti di esprimere il proprio pensiero”.

“Purtroppo – continua Campitiello – pur non volendo demonizzare l’uso dei social che danno sì il diritto a chi li utilizza ad esprimere il proprio pensiero, hanno altresì il dovere di non offendere nessuno con linguaggi inappropriati del vivere civile, nascondendosi anche nell’anonimato. Senza contare, inoltre, le strumentali manipolazioni per scopi politici ed economici, utilizzati per raccogliere like, mortificando la verità dei fatti accaduti e calpestando i principi etici”.

“In un mondo che si muove a velocità notevole da rappresentati dei giornalisti eletti – conclude – abbiamo il compito e il dovere di aiutare i colleghi nel loro delicato compito, fornendo gli strumenti di crescita professionale attraverso la formazione e l’aggiornamento continuo, per consentire di esprimere un’informazione di qualità, necessaria ad arricchire culturalmente i cittadini per aiutarli nella crescita della coscienza critica, fondamentale per scegliere in libertà con responsabilità”.