Elezioni comunali Vallo della Lucania: canditati, liste e sondaggi. Segui lo spoglio in diretta

Tutto pronto per le elezioni comunali 2021. Anche i residenti di Vallo della Lucania sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della propria città.

Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per il centro in provincia di Salerno.

Elezioni comunali Vallo della Lucania: i candidati

I candidati a sindaco per le elezioni comunali di Vallo della Lucania sono due: Marcello Ametrano e Antonio Sansone.

Elezioni comunali Vallo della Lucania: le liste

Candidato sindaco: Marcello Ametrano

SiAmo Vallo

Di Lorenzo Pietro

Liguori Adriano

Fariello Mario

Sica Domenico

De Luca Antonio

Rovezzi Walter

Rizzo Carmine

Paolino Arcangelo

Giulio Lara

Sansone Giusy

Rinaldi Giusy

Rizzo Alessandra

Candidato sindaco: Antonio Sansone

Ripartiamo Insieme

Miraldi Pietro

Botti Nicola

Bruno Antonio

Marchetti Egidio

Puglia Enzo

De Vita Roberto

Rinaldi Andrea

Troccoli Mario

Molinaro Iolanda

Casaburi Virginia

Moscatiello Loredana

Cortiglia Tiziana

Elezioni comunali: sondaggi

Al momento non sono ancora stati resi noti i sondaggi relativi alle Elezioni comunali, ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Vallo della Lucania: spoglio in tempo reale

Marcello Ametrano

Antonio Sansone