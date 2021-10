Elezioni comunali Napoli: candidati, liste e sondaggi. Segui lo spoglio in diretta

Cresce l’attesa per le elezioni comunali 2021 e anche i residenti di Napoli sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della propria città.

Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per la città di Napoli.

Elezioni comunali Napoli: i candidati

I canditati sindaco per le elezioni comunali di Napoli sono sette: Giovanni Moscarella, Catello Maresca, Rossella Solombrino, Gaetano Manfredi, Antonio Bassolino, Matteo Brambilla e Alessandra Clemente.

I candidati sindaci con tutte le liste che li sostengono

Giovanni Moscarella

Verità 3V Libertà

Catello Maresca

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Napoli Capitale

Cambiamo!

Rinascimento Partenopeo

Essere Napoli

Partito Liberale Europeo

Orgoglio Napoletano

Rossella Solombrino

Equità Territoriale

Gaetano Manfredi

Centro Democratico

Per le Persone e le Comunità

Moderati

Lista Manfredi Sindaco

Azzurri Noi Sud Napoli Viva

Adesso Napoli

Europa Verde

Napoli Libera

Napoli Solidale

Repubblicani Democratici

La città

M5S

Pd

Antonio Bassolino

Napoli è Napoli

Bassolino per Napoli

Con Napoli

Azione

Partito Gay Lgbt+

Matteo Brambilla

Napoli in Movimento

Alessandra Clemente

Napoli 2030

Potere al Popolo

Alessandra Clemente sindaco

Elezioni comunali Napoli: sondaggi

Al momento non sono stati resi noti ancora sondaggi relativi alle Elezioni comunali ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll o i sondaggi sul centro nel Napoletano. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

