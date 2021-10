Elezioni Comunali Castellabate: candidati, liste e sondaggi. Segui lo spoglio in tempo reale

Cresce il fermento per le imminenti elezioni comunali 2021, anche i residenti di Castellabate sono chiamati alle urne. Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per il centro in provincia di Salerno.

Elezioni comunali Castellabate: i candidati

I candidati a sindaco per le elezioni comunali di Castellabate sono tre: Domenico di Luccia, Marco Rizzo e Maiuri Luisa.

Elezioni comunali Castellabate: le liste

Candidato sindaco: Domenico di Luccia

CASTELLABATE AL CENTRO

Alessandro Lo Schiavo

Alessandro Meola

Carmen Sansivieri

Caterina Di Biasi

Catina Tortora

Costabile Di Sessa

Gennaro Santis

Giovanni Pisciottano

Giuseppe Pascale

Crisitna Cardullo

Nicola Guariglia

Orazio Federico

Candidato sindaco: Marco Rizzo

CASTELLABATE RINASCE

Carbutti Marianna

Russo Dalila Clementina

Maurano Luigi

Guariglia Nicoletta

Rodio Gianmarco

Infante Luigi

Ippolito Adele

Migliorino Clemente

La Pastina Gennaro

Florio Antonio

Di Gregorio Raffaele

Piccirillo Domenico

Candidato sindaco: Maiuri Luisa

CASTELLABATE NEL CUORE

Acquaviva Caterina

Ambrosano Francesco

Ciccarelli Raffaele

Conte Ida

Di Biasi Marco

Di Matteo Costabile

Ianni Antonio

Ianni Chiara

Marinelli Salvatore

Passaro Antonia

Nicoletti Costabile

Chiariello Costabile

Elezioni comunali Castellabate: sondaggi

Al momento non sono stati resi noti ancora sondaggi relativi alle elezioni comunali, ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll o i sondaggi sul centro salernitano. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Castellabate: spoglio in tempo reale

Domenico di Luccia

Marco Rizzo

Maiuri Luisa