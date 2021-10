Elezioni Comunali 2021 a Vico Equense, affluenza ai seggi alle ore 23.00

Elezioni Comunali 2021. Il Ministero dell’Interno ha comunicato i dati ufficiali relativi all’affluenza alle urne alle ore 23.00 nel Comune di Vico Equense chiamato ad eleggere il nuovo sindaco. Alle ore 23.00 di domenica 3 ottobre ha votato il 52,29 per cento degli aventi diritto. Numeri in calo rispetto al 2016 quando alle ore 23.00 aveva votato il 75,08 per cento.

Va sottolineato, però, che cinque anni fa si votò solo nella giornata di domenica mentre quest’anno, al fine di evitare assembramenti, i seggi saranno aperti anche lunedì 4 ottobre dalle ore 7.00 alle 15.00.