Elezioni a Praiano, il voto del candidato sindaco Anna Maria Caso. Dopo la grande attesa, al via questa domenica mattina il voto per le elezioni comunali in Costiera Amalfitana. I seggi sono aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 3 ottobre 2021 e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 4 settembre 2021.

Ad essersi già recata alle urne per esprimere il suo voto anche Anna Maria Caso, l’unica candidata alla carica di sindaco di Praiano.

Alle ore 12.00, a Praiano l’affluenza è già al 13,30%.