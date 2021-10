Elezioni a Cetara, riconferma record per Della Monica: “Non smettete di votare”

Aver raggiunto il quorum a Cetara alle ore 17 del 3 ottobre 2021 è un dato senza pari. Lo dice il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, pochi minuti dopo il raggiungimento del quorum che gli consentirà ancora una volta di guidare gli abitanti del comune costiero. Il sindaco, tra l’altro, consiglia di continuare a votare per esprimere la propria preferenza sui candidati sindaci al consiglio comunale.

Ecco le dichiarazioni ufficiali del rieletto sindaco Della Monica: Per me e per la mia squadra questo è un segno di duplice significato. Innanzitutto, la riconferma di un sodalizio con il mio paese e i miei concittadini dopo cinque anni di amministrazione. In secondo luogo, significa aver ridato serenità alla comunità che, nonostante la composizione e presentazione alle urne di una sola lista, ha scelto di votare e di farlo il primo giorno. Ho sempre ripetuto in questi giorni quanto fosse importante il voto, quale diritto costituzionale e dovere del singolo, ma sapevo con certezza che la mia Cetara non avrebbe mai mancato all’appuntamento elettorale. Certamente continuo a invitare a recarsi alle urne chi ancora non l’ha fatto, soprattutto per esprimere la propria preferenza elettorale nei confronti dei dieci candidati al consiglio comunale. Tutti, cinque ex e cinque neo, avranno delega piena e tanto lavoro da svolgere, e saranno, tutti, all’altezza della situazione.

Appena sicuro del risultato ho provveduto immediatamente a mettere al corrente chi mi ha sempre sostenuto e anche, in particolar modo, il nostro Governatore e onorevole Piero De Luca e tutti coloro che in questi anni e in queste settimane, ho avuto il piacere e l’onore di avere al mio fianco». Fortunato Della Monica, sindaco rieletto di Cetara.