Elezioni 2021 a Praiano, oggi si vota: la Caso correrà da sola, ecco la lista

Anna Maria Caso sarà l’unica candidata a sindaco per le prossime elezioni comunali. Dopo il ruolo di sindaco ricoperto durante l’assenza di Giovanni Di Martino, la Caso punta a riprendersi il suo paese, e per farlo deve raggiungere il quorum del 40%. Ecco come si vota e la lista della Caso candidata all’amministrazione di Praiano.

Come si vota?

Le procedure di voto dovranno rispettare precise misure e regole stabilite con il decreto legge numero 117 del 17 agosto 2021. Il decreto stabilisce che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell’anno 2021, il cittadino che vota, dopo essersi recato in cabina ed aver votato, deve inserire la scheda personalmente nell’urna.

All’elettore sarà consegnata una sola scheda. Ciascun elettore può:

tracciare un solo segno sul candidato sindaco: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

tracciare un solo segno su una delle liste, il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista;

tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco, il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista;

esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata;

l’elettore, infine, può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (ossia il 50% + uno). Se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia – solo per i comuni al di sopra dei 15mila abitanti – si tornerà a votare per l’elezione diretta del sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati. Per votare l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

Ecco tutti i candidati sindaci e le liste

Candidato sindaco

Anna Maria Caso

SìAmo Praiano

Amendola Agostino

Amendola Gennaro

Capuano Mario

Cuccurullo Raffaele

D’Urso Anna Maria

Rispoli Fiorina

Ruocco Vincenza Federica

Terminiello Arturo