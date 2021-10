E’ di nuovo una sconfitta per il Sant’Agnello. E’ di nuovo una sconfitta per 3-0 in casa con l’Angri. Dopo una settimana dalla partita di Coppa Italia, persa allo Stadio dei Pini per 3-0, i Sant’Anellesi ne rimediano un’altra in campionato, sempre con lo stesso risultato e sempre ad opera degli stessi avversari. La squadra di mister Guarracino nel primo tempo riesce a sventare gli attacchi dell’Angri e a chiudere i primi 45′ a reti inviolate. E’ nella ripresa, invece, che i padroni di casa abbassano la guardia e lasciano avanzare gli ospiti che vanno a segno con Varsi, Del Sorbo e Guillari. Al termine della gara, le parole di mister Turco: “Siamo stati bravi a costruire tanto, non siamo ancora capaci di finalizzare tutte le occasioni e in questo dobbiamo migliorare”.