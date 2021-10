EAV: “Più treni e più personale”. Nel mese di Settembre abbiamo avuto mediamente in servizio sulle linee vesuviane 64 treni. Un record dal lontano 2010. Nel 2011 si toccò il fondo con 42 treni, nel 2013 erano mediamente 50, nel 2018 erano 56, oggi siamo a 64. In attesa di altri 10 treni revampizzati da immettere in servizio ed in attesa dei 40 treni nuovi ordinati a Stadler.

Il dato sulle flegree è ancora più positivo. Siamo a 16 treni mediamente in servizio: nel 2017 erano mediamente 9. Sulle flegree abbiamo quasi tutti treni nuovi, altri 10 treni nuovi sono in arrivo.

Con il nuovo orario risulta confermato che i ritardi medi giornalieri si sono ridotti moltissimo assestandosi a 2/3 minuti sulle flegree e 3 / 4 minuti sulle vesuviane, dove le corse sono aumentate da 198 a 216 da metà settembre.

Oggi primo giorno di lavoro per 19 capotreni che iniziano il periodo di formazione che dura circa un anno.

Siamo arrivati ad oltre 560 assunti negli ultimi 30 mesi. L’obiettivo strategico è arrivare a mille assunzioni entro il prossimo triennio. Per ora il cda ha dato il via libera a 321 nuove assunzioni, attingendo dalle graduatorie aperte ove possibile o con nuovi concorsi. Ma sarà un percorso responsabile, compatibile con le risorse finanziarie disponibili, augurandoci che il covid abbia fine e riprendano a pieno carico i passeggeri ed aumentino quindi gli incassi.