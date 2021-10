……. e la storia continua “omaggio all’artista GIANNI SACCO

Riceviamo e pubblichiamo

Presso la grande struttura all’aperto del M.° Claudio Esposito si e’ svolto un bellissimo evento in memoria del noto cantautore e cantattore Gianni Sacco noto interprete della canzone napoletana deceduto dopo una lunga malattia .A presentare come sempre con la solita verve e bravura il noto Ralph Stringile soprannominato il presentatore dei Vip. Ralph Stringile dopo aver parlato di Gianni Sacco e dei suoi successi artistici ha chiamato al suo fianco il patron M.° Claudio Esposito per i saluti ed i ringraziamenti .IL M.° Esposito si e’ soffermato sulle tante serate e spettacoli insieme a Gianni Sacco accompagnandolo con il suo piano .Sono intervenuti per omaggiare il cantante Sacco diversi amici, i quali hanno cantato live accompagnati dalla brava orchestra diretta dal bravo M.° Claudio Esposito e cosi’ composta: Guido Bossa alla chitarra , Francesco Liuzzi alle percussioni, Francesco D’acunzo al flauto traverso, Franco Ombra alla fisarmonica, Pino Autiero alla tromba,Luciano Esposito alla batteria.Una serata bellissima con tante canzoni e ad aprire l’evento come sempre Antonio Onorato con “Lazzarella”e”Napuleca se ne va” Antonio Mazzarella con “Firenze sogna “ e “ O rre d’’a sceneggiata”,Mariarosaria Botti con “Io te vurria vasa’” e “Santa lucia luntana” Franco Palepoli con “ Marechiaro” e Piscatore e pusilleco” Rosa Ruggiero con “Torna” e “ ‘O surdato nnammurato” il figlio artistico di Gianni Sacco Ivan De Luca con “ Nu frate pate” e “ A figlia e nu cumpagno”il figlio biologico di Gianni Sacco Ciro Sacco con le canzoni del papa’ “ Crociera” e “ Dincello” emozionando il pubblico presente,Vicky Muriello con “ Malafemmena” e “ Na canzuncella docedoce”AnnaD’Angio’ con “ Comm’’E’ bella a stagione” e “Freva e gelusia” Aldo Leone con “Te voglio bene assaie”e “ Tu si na cosa grande” il cabarettista Umberto Miele con le sue performance . Per la poesia Antonio Venturini ed EnzoCarbone , a chiudere l’evento il direttore artistico Luciano Esposito con “ Tu vuo’ fa l’americano” e “ Mente e cuore”. A tutti i partecipanti un’attestato di partecipazione ed un ricco buffet offerto dalla famiglia Esposito

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista del giornale positanonews