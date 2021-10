Due ragazzi di Maiori a fare le comparse per una serie tv Netflix girata in Costiera Amalfitana. In questi giorni di bel tempo in in varie località della Costa d’ Amalfi si sta girando una serie tv Netflix statunitense e due ragazzi di Maiori sono stati chiamati a fare le comparse, sono Damiano Mennella e Giuseppe Cantilena che hanno dichiarato che dapprima gli hanno fatto fare una prova costume e poi sono cominciate le riprese vere e proprie dove sono stati impegnati un’intera giornata. Vediamo sempre in questi giorni al Porto di Maiori numerosi camion contenenti l’attrezzatura adatta a girare la serie tv.