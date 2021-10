Due ambulanze a Positano: una a sirene spiegate verso Montepertuso, si teme incidente

Dopo la tragedia di giovedì, la città di Positano trema al suono dell’ambulanza che passa a sirene spiegate per il paese. Il video è di pochi minuti fa, e si vede l’ambulanza dell’ospedale di Castiglione di Ravello dirigersi verso Montepertuso. Ma non è tutto.

A quanto pare le ambulanze impiegate nella città verticale in queste ore sarebbero due, una per intervento domiciliare a Liparlati, l’altra è quella del video probabilmente per un incidente stradale. Ecco spiegato l’intervento della seconda ambulanza dall’ospedale Costa d’Amalfi.

Non si è a conoscenza della causa del secondo intervento del 118 verso la frazione di Montepertuso. Si teme incidente, ma per ora restiamo col fiato sospeso in attesa di ricevere buone notizie.