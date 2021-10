Doppio furto in casa Napoli: rubate le auto di mister Spalletti e della moglie di Demme

Doppio furto in casa Napoli. Secondo quanto riferito da AreaNapoli, già due giorni fa era stata rubata l’auto della moglie di Diego Demme in zona Parco Virgiliano mentre, in mattinata, l’amara sorpresa di non trovare la macchina l’avuta mister Luciano Spalletti. Parcheggiata all’esterno dell’hotel Britannique, l’alloggio in cui vive il ct azzurro, della panda non si sono viste più tracce da ieri sera. Sull’episodio indaga la polizia e non dovrebbe essere difficile risalire ai ladri perché, in quella zona, ci sono diverse telecamere della videosorveglianza. Spalletti, da uomo intelligente, sa perfettamente che questo atto poteva accadere, come accade, ovunque. La speranza è che anche i media nazionali abbiano nozione che i furti, soprattutto ai giocatori, avvengono alla stessa maniera in tutte le parti del mondo!