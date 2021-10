Donne dai capelli bianchi: è la nuova moda

Gaspare Apicella da Minori in Costiera amalfitana ci manda una bella riflessione

Finalmente le donne, mature o avanti negli anni, mostrano le loro genuine sembianze, n on sottoponendosi più alla fastidiosa e costosa tintura della chioma.

E’ una operazione che stanno portando avanti anche quegli uomini che, per camuffare in parte l’età, si affidavano alle mani di acconciatori per celare le loro residue chiome bianche nel vano tentativo di sembrare meno avanti negli anni

E così si vedono in giro meno teste bianche del solito: qualche “borsellino” si fa meno leggero e, specialmente per le donne, l’aspetto è meno alterato e più rispondente all’età

Persino quelle signore che, per vari motivi, non frequentavano assiduamente il parrucchiere, affidandosi alle mani amiche di qualche familiare per la cura della chioma, sono più contente di questa nuova moda; anche perchè il “fai da te” molto spesso produceva effetti estetici negativi.

Sembra che tutto vada bene così