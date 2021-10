DON VITTORIO STINCA CI LASCIA

Don Vittorio Stinca ,Presbitero diocesano, ordinato il 24-06-1979 e ,Rettore presso Chiesa Angeli Custodi e Chiesa Santa Maria delle Grazie a Cassari, è passato a miglior vita, accolto nel coro degli angeli.

Appassionato studioso di problemi teologici , ha conseguito più lauree inerenti.

Il Cordoglio della redazione alla sorella Lina e al nipote Luigi .

Noi di Positanonew lo ricordiamo e lo salutiamo attraverso gli scritti della letteratura territoriale a lui dedicati:

-dal libro la CONFRATERNITA DEL PIO MONTE DEI SANTI PRISCO E AGNELLO di Balsamo

3)- La Confraternita della SS.Immacolata di Trasaella, che nei secoli scorsi faceva parte della nostra Parrocchia, fu fondata nel 1777; ha il suo antico Oratorio accanto alla Chiesa parrocchiale di quella contrada. Attiva sino a non molti anni fa, ha sofferto notevoli danni per lo stato di abbandono degli ultimi decenni. E’ in corso il recupero della sua secolare attività a cui si sta dedicando il Re v. Vittorio Stinca, Parroco di Trasaella. I confratelli della SS. Immacolata di Trasaella indossano saio bianco e mazzetta azzurra.

-dal libro CLERICALI E LAICI A META DOPO L’UNITA’ D’ITALIA di Lauro Gargiulo

La Cappella degli Angeli è attualmente retta dal sacerdote Vittorio Stinca, il quale cura con molto zelo lo svolgersi delle diverse funzioni religiose. La messa domenicale si celebra alle ore 10.00, mentre quella feriale è alle ore 17.00 d’inverno, e alle ore 18.30 d’estate. Le altre festività che si celebrano sono: il Sacro Cuore di Gesù, la Madonna del Carmine, gli Angeli Custodi e Sant’Agnello.