Don Nello Russo torna parroco in Costiera Amalfitana

Dal 3 settembre 2018 Don Nello Russo si è preso una pausa per un periodo di “redenzione” in un centro di riabilitazioni per sacerdoti a cui è conseguita la riammissione delle piene facoltà sacerdotali. Già parroco a Cetara, Ravello e Positano, dopo la lunga pausa ritorna ad esercere in Costiera Amalfitana: domenica 10 ottobre inizierà il suo percorso nella Parrocchia di Raito e Albori di Vietri sul Mare e ricoprirà l’incarico di amministratore parrochiale.

La Santa Messa alle 18.30 saluterà don Ciro Giordano che si trasferisce a Passiano di Cava de’ Tirreni.