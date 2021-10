“Dominate The Water” a Positano domenica 17 ottobre

Domenica 17 Ottobre la “Dominate The Water” farà tappa a Positano!

Un progetto, patrocinato dalla Federazione Italiana Nuoto, che nasce dalla passione per lo sport, un’iniziativa volta alla promozione e diffusione di un impegno che possa assicurare un futuro ecosostenibile, legato al rispetto della natura che ci circonda.

La Spiaggia Grande di Positano si trasformerà in campo gara per accogliere gli atleti agonisti e master che da tutta Italia si daranno battaglia, bracciata dopo bracciata, nelle acque della nostra Costiera.

Subito dopo la presentazione degli atleti, prevista alle ore 10:20, seguirà la partenza e si concluderà la manifestazione con il momento delle premiazioni.

Un’intera mattinata tra atleti che rappresentano esempi di vera passione per il nuoto e per lo sport nel suo complesso, tra i quali il Campione Olimpico Gregorio Paltrinieri, impegnato in prima linea nel progetto.