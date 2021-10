Domenica in standby a Positano per l’ultimo saluto a Fernanda Marino

A Positano si ferma tutto in rispetto della giovanissima Fernanda Marino, la 17enne che alcuni giorni fa ha perso la vita in un tragico incidente sulla statale, mentre si recava a scuola a Sorrento. E’ una domenica surreale per la città verticale, un silenzio fuori da ogni schema per un paese abituato ai ritmi frenetici fino al pieno inverno.

La famiglia di Fernanda ha espressamente richiesto di celebrare questa giornata di addio con allegria, come se fosse una festa. Dunque niente abiti neri e volti tristi, ma solo la gioia di avere la consapevolezza che un angelo da lassù proteggerà per sempre la città verticale. Positano, dunque, si ferma. Uno standby totale per alcuni attimi, ma non in segno di lutto, bensì per staccarsi dai ritmi feroci di ogni giorno che spesso ci distolgono da quanto sia importante e preziosa la vita, soprattutto quella di una dolce fanciulla di 17 anni.