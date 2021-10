Domani Mariglianese – Sorrento Juniores, mister Russo: “Affronteremo una squadra forte”

Secondo impegno in campionato domani per la Juniores del Sorrento, di scena a Marigliano, dopo il successo contro l’Afragolese all’esordio in campionato ed una settimana di sosta perché il calendario ha concesso ai rossoneri un turno di riposo. “Ci apprestiamo ad affrontare una squadra molto forte che ha vinto entrambe le gare che ha disputato sin qui – dice il tecnico del Sorrento, Giulio Russo -. Sono curioso di vedere come la squadra ripartirà, abbiamo preparato questa partita nei minimi dettagli e andremo a giocarcela per cercare di vincere, come del resto dovremo fare sempre”. Giulio Russo è fiducioso delle potenzialità dei suoi ragazzi: “Ho una rosa valida , un organico ampio che può esprimersi bene come ha fatto conl’Afragolese. Mancheranno tre elementi per infortunio, Vittorio Esposito, Giorgio Esposito e Parlato ma sono sicuro che chi sarà chiamato in causa si farà trovare pronto. Ho sensazioni positive, ora lasciamo parlare il campo”.ripartirà, abbiamo preparato questa partita nei minimi dettagli e andremo a giocarcela per cercare di vincere, resto dovremo fare sempre”. Giulio i suoi ragazzi: “Ho una rosa valida, un organico ampio che può esprimeome ha fatto e ed anzi fare anche meglio. Mancheranno tre elementi per infortunio, Vittorio Esposito, Giorgio Eso e Parlato ma sono sicuro che chi sarà chiamato in causa si farà trovare pronto. Ho sensazioni positive, ora lasciamo parlare il campo”.