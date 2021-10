Domani la presentazione della Folgore Massa per l’avventura in Serie A. La Shedirpharma Folgore Massa si presenta alla città. Domani, domenica 3 ottobre, pomeriggio di grande festa presso la terrazza della Pro Loco di Massa Centro. Grazie alla generosa collaborazione di alcuni sponsor (Bar Di Sarno, Bar Ladies, Persico Bus, Caputo Tecno Sound) e di associazioni che amano il territorio (Pro Loco Massa, Club Napoli, Associazione Ristoratori Lubrensi), si potrà dar vita ad un vero e proprio spettacolo.

Alle ore 18 si comincia con la proiezione su maxi-schermo della partita del Napoli, impegnato nella difficile trasferta contro la Fiorentina. Immediatamente a seguire, al tramonto, si accendono le luci biancoverdi sulla terrazza del centro cittadino di Massa Lubrense e scendono in campo per presentarsi alla città i campioni che disputeranno per la prima volta nella storia della pallavolo in costiera un campionato di serie A.

Ad allietare la serata con tanti intermezzi musicali ci sarà la musica di Michele ed Isabella. Non mancherà tra i protagonisti, la parte enogastronomica. Il vino sarà offerto da “Masseria Vigne Vecchie” mentre l’Associazione Ristoratori Lubrensi delizierà i palati dei presenti con delle gustose prelibatezze preparate al momento.

Con l’occasione la società biancoverde sarà presente con la propria dirigenza anche per la sottoscrizione della campagna abbonamenti (100 euro per l’ingresso a tutte le partite con polo serie A in omaggio) e per eventuali donazioni o sponsorizzazioni che gli intervenuti vorranno fare. Una occasione insomma per stare insieme, applaudire per la prima volta nel rispetto delle normative Covid (l’area della terrazza sarà accessibile con green pass) alle gesta storiche di questi ragazzi e contribuire fattivamente al difficile percorso nella massima serie Nazionale.