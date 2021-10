La 3ª giornata di campionato vedrà il Sorrento impegnato domani alle ore 15 a Bitonto contro la formazione neroverde, una avversaria ostica e di valore. Renato Cioffi, di conseguenza, si aspetta una prestazione gagliarda dai suoi: “Abbiamo rivisto la partita persa con il Matino ed evidenziato come in diverse occasioni ci è mancata la giusta attenzione per andare a rete. Abbiamo creato alcune situazioni pericolose e nel contempo abbiamo corso tanto, dunque la percezione è che stiamo crescendo ma adesso occorre metterci quel qualcosa in più”. Del resto, il Bitonto è tra le favorite per la vittoria finale e dunque il Sorrento è atteso da un duro banco di prova: “Dobbiamo giocare con personalità, avere la determinazione che serve in gare del genere contro una rivale che gioca bene ma che lascia anche giocare. Ecco perché mi aspetto una bella partita nella quale certamente non intendiamo recitare il ruolo di comparsa”.