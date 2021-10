Domani alle 15:30 il capolista Massa Lubrense sarà ospite del Sant Maria la Carità

Domani alle 15:30 il capolista Massa Lubrense sarà ospite al Comunale di Santa Maria la Carità per la gara valevole per la 7^ giornata del torneo di Promozione, girone D. A dirigere l’incontro sarà il Sig. Diego Coraggio della sezione arbitrale di Napoli, coadiuvato dai Sigg. Sirico di Torre del Greco e Saviano di Frattamaggiore. Come sempre per accedere allo Stadio bisognerà essere in possesso del Green Pass o dell’esito negativo di un tampone. L’ingresso è gratuito e la società si racomanda di evitare gli assembramenti.