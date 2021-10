Domani alle 15 il Sorrento scende in campo contro il Brindisi

Quarta giornata di campionato di serie D: un infrasettimanale che vede il Sorrento coinvolto in un nuovo impegno contro un’altra squadra pugliese. Archiviato il pareggio con il Bitonto, domani alle 15, lo Stadio Italia sarà palcoscenico dell’incontro Sorrento – Brindisi. Gli uomini di mister Cioffi scenderanno in campo dopo solo 2 sedute di allenamento: nella giornata di ieri, coloro che avevano giocato a Bitonto hanno fatto scarico, mentre per gli altri è stata una seduta più intensa. Oggi invece i ragazzi hanno provato gli schemi. Assente solo Calabrese infortunatosi nel match con il Matino.