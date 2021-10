Dolore a Piano di Sorrento: ci lascia Maria Ercolano a soli 59 anni

Piano di Sorrento, in penisola sorrentina, è in lutto per la perdita di Maria Ercolano. Coniugata Cannella, Maria lascia la sua amata famiglia a soli 59 anni. La piangono suo marito Oscar, le figlie Anna e Teresa, il genero Salvatore, i fratelli Franco, Angela ed Alfonso, i nipoti, i cognati, le cognate e parenti tutti.

Il rito funebre si terrà domani, giovedì 28 ottobre alle ore 10:00, presso la Parrocchia di Santa Maria di Galatea a Piano di Sorrento, prima di dirigersi al cimitero di Piano.

La redazione di Positanonews rivolge un pensiero alle famiglie Ercolano e Cannella per una scomparsa prematura e ingiusta, che speriamo possa essere colmata da un caloroso abbraccio.