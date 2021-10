Diocesi di Teggiano-Policastro, Sinodo 2021-2023 per una chiesa sinodale: oggi alla Celebrazione Eucaristica dal Vescovo per l’apertura del percorso sinodale.

Il Cav. N. H. don Attilio De Lisa dal Comune di Sanza presente in qualità sia di Referente del Vescovo Mons. Antonio De Luca alla Formazione della Cultura Sociale c he del Parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani.

Infatti oggi Domenica 17 ottobre, alle ore 17:30 nella chiesa di San Martino a Teggiano, il Vescovo ha presieduto la Celebrazione Eucaristica per l’apertura diocesana del percorso sinodale.

A motivo delle restrizioni sanitarie vigenti, la partecipazione, purtroppo, è stata ancora contingentata.

Sono stati presenti tutti i sacerdoti, i diaconi, i seminaristi, gli operatori sinodali designati dalle parrocchie, una rappresentanza delle religiose, i rappresentanti di Associazioni, Gruppi e Movimenti, e una rappresentanza dei ministranti.

Con la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San Pietro, del 10 ottobre, Papa Francesco ha ufficialmente aperto il percorso sinodale, che oggi domenica è stato avviato anche in tutte le Diocesi del mondo.

In preparazione all’apertura diocesana del percorso sinodale, il nostro Vescovo P. Antonio De Luca ha tenuto un momento di riflessione, martedì 12 ottobre, con gli operatori sinodali parrocchiali e i rappresentanti degli Uffici diocesani, e giovedì 14 ottobre, con i sacerdoti e i diaconi della diocesi.