Dal buio alla luce. Il 3 Ottobre Il Museo Correale apre le porte alla giornata Fidam ­­

Articolo aggiornato con video intervista alla presidente Liana Le Serre de le Amiche del Museo.

Sorrento. Riportare alla luce per un giorno un’opera mai esposta, questo il senso dell’iniziativa “Dal buio alla luce” prevista per Domenica 3 Ottobre al Museo Correale di Sorrento in occasione della XVIII Giornata Nazionale Amici dei Musei. L’evento riunisce ogni anno i musei di tutta Italia disponibili a collaborare con le associazioni facenti parte della Federazione Italiana Amici dei Musei e anche quest’anno l’associazione Le Amiche del Museo Correale aderisce, per il terzo anno consecutivo, alla Giornata nazionale della FIDAM.

Come per la precedente edizione, le Amiche del Museo Correale svolgeranno la giornata nella Sala degli Specchi del Museo Correale di Sorrento, recentemente rinnovata. Il titolo “Dal buio alla luce” è significativo: infatti come tema quest’anno è stato scelto di valorizzare i tesori d’arte riposti nei depositi o in qualche armadio o angolo buio dei musei italiani.

La direzione del Museo Correale ha scelto tra le tante opere, “La Maddalena”, una tela attribuita ad Andrea Vaccaro, che sarà eccezionalmente esposta solo per qualche ora.

Per meglio comprendere il significato di questa tela, la dottoressa Angela Pepe, giovane socia delle Amiche del Museo Correale, la illustrerà durante i tre turni di visita: alle 10.00, alle 11.00 e alle 12.00.

È indispensabile prenotare ad uno dei contatti segnati sulla locandina.

La manifestazione è gratuita. È necessario esibire il green pass all’ingresso.