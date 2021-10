Da Vico Equense il primo piatto a base di medusa by Gennarino Esposito

Tra scetticismo e curiosità vi presento il mio piatto realizzato con la medusa – Lo scrive lo chef di Vico Equense, Gennaro Esposito. Voglio specificare, visto che me l’avete chiesto in tanti, che attualmente le meduse in Europa e quindi anche in Italia non sono ancora autorizzate per uso alimentare. L’idea di poterle mangiare ci terrorizza, ma in realtà è solo perché nessuno ce l’ha mai servite! Per questo motivo, ho pensato a una versione rustica della medusa, calandola in prodotti quotidiani.

Lo chef Esposito non è nuovo a esperimenti simili. Gennarino è famoso per la sua necessità costante di ricerca di gusti nuovi, da proporre al Ristorante Torre del Saracino a Marina d’Equa. Esposito, tuttavia, non ha mai detto addio alla sua terra sia dal punto di vista culinario che non, rendendo protagonisti sempre gli ingredienti e materie prime che più sono note a Vico Equense.