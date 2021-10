Da Londra il nuovo appello per cercare Antonino, il giovane di Positano ancora scomparso. Continuano le ricerche di Antonino Coppola, il 23enne di Positano scomparso, visto per l’ultima volta a Bow Street lo scorso 16 settembre e del quale non si hanno più notizie da quel giorno. Antonino avrebbe dovuto cominciare il suo nuovo lavoro quel giorno. Era in metropolitana con un suo amico, quando gli ha riferito di avere mal di stomaco ed è dovuto scendere. I filmati mostrano il ragazzo in cerca di un bagno. Il suo amico, intanto, nuovo del posto, faceva affidamento su Antonino per spostarsi, l’ha aspettato alla stazione, ma Antonino non è mai tornato.

Anche la perla della Costiera Amalfitana è in apprensione ed in attesa di risvolti positivi, insieme alla città di Londra, dalla quale è stato diramato un nuovo appello:

In seguito al rinnovato appello per trovare Antonino, ringraziamo chi di voi ha contattato la polizia per avere informazioni su di lui. I nostri agenti stanno attualmente seguendo le informazioni ricevute. Per favore continuate a farlo arrivare.

Se avete informazioni su Antonino chiamate il 101 e preventivo 21 MIS026496

Se lo vedete chiamate immediatamente il 999

Grazie. Grazie.