Curiosità a Meta, installazione di una panchina in pietra nei pressi di un cartello di “caduta massi”

Meta. Alquanto curioso quello che abbiamo notato nella città della penisola sorrentina dove, in un’area poco distante dalla spiaggia e dalla quale si gode un panorama meraviglioso, è stata installata una grande panchina in pietra, dal design moderno e sicuramente molto bella, comoda e spaziosa che consente di regalarsi un momento di pausa godendosi la vista del mare. Peccato che, nella stessa zona, è affisso un cartello di pericolo per caduta massi. Una contraddizione che non si può ignorare perché la presenza del segnale indica chiaramente una situazione di potenziale pericolo e, solitamente, in queste aree è preferibile non sostare.

Nella zona, inoltre, è presente anche un punto di stallo dei camion della Sarim, società addetta ai rifiuti. Probabilmente si tratta di lavori ancora in divenire e l’attuale stato dei luoghi è provvisorio. Vedremo come proseguirà la riqualificazione dell’area che sicuramente ha degli aspetti paesaggistici interessanti e da valorizzare.

Precisiamo che la nostra non vuole essere una critica ma semplicemente una constatazione che, probabilmente, in tanti avranno già fatto.