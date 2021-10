Crescono i contagi a San Severino: 48 alunni in quarantena. Cresce il numero contagi a Mercato San Severino, dopo i casi di contagio da Covid registrati sullo scuolabus Ciorani-San Vincenzo.

Sono infatti risultati contagiati dal virus – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – due bambini che viaggiavano sulla navetta, i quali avrebbero preso il mezzo in direzione opposte per recarsi in due plessi scolastici differenti. L’Asl ha fatto quindi scattare il regime di quarantena nei confronti di 48 alunni delle due scuole. Sbagliare è umano – lamentano i genitori – perseverare è diabolico. Sotto accusa sindaco, Asl e dirigenti scolastici.