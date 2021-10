Cresce il Salerno Boat Show: chiusa con successo la 5a edizione, già al lavoro per il prossimo appuntamento di ottobre 2022

Si è appena concluso – con un bilancio complessivo molto positivo – il 5° Salerno Boat Show, che si è svolto a Marina d’Arechi dal 2 al 10 ottobre.

L’edizione 2021 ha fatto registrare, infatti, più di 26.000 visitatori, raddoppiando il dato del 2020.

Particolarmente rilevante la composizione del pubblico, con una prevalenza di presenze da Campania, Lazio e Puglia e una buona partecipazione internazionale, in particolare da Spagna, Germania, Norvegia e Francia.

Raddoppiate anche le vendite e i contratti commerciali, con un fatturato complessivo di oltre 2.000.000 di euro.

Particolarmente efficace in tal senso si è rivelata la formula innovativa del Salerno Boat Show, con l’apertura al pubblico nei due weekend e gli incontri business to business durante la settimana.

Numerose sono le prove a mare effettuate in piena sicurezza, nello straordinario scenario tra la Costa d’Amalfi e Positano.

Molto interessante, con una crescita del +50% rispetto alla scorsa edizione, l’indotto generato sulle attività economiche della città, con un coinvolgimento di sempre più imprese operanti nella ricettività, nella ristorazione, nei trasporti, negli allestimenti, nella sicurezza, nei servizi agli eventi.

“Il Salerno Boat Show” – ha sottolineato il Presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi –“ha confermato il sentimento sempre più evidente di un Paese che vuole crescere e che vuole crescere sul mare.

Eventi come il nostro hanno il compito di sostenere il rinnovato interesse per lo yachting nazionale e internazionale, in una logica di sistema integrato di settori e territori.

Il risultato ottenuto conferma l’effetto moltiplicatore dell’Economia del Mare e la capacità di attrarre una componente business centrale per un’Italia che si tinge sempre più di nautica”.

“Siamo molto contenti e soddisfatti del successo ottenuto da questa edizione del Salerno Boat Show. – ha commentato la Marina Manager di Marina d’Arechi Anna Cannavacciuolo – Un percorso bellissimo, condiviso con tante imprese e operatori del settore che hanno creduto insieme a noi in questo evento.

È stato un anno importante di crescita per la manifestazione, in termini di partecipazione, di business per le aziende e di ampliamento della rete di collaborazioni.

In particolare, la partnership con Confindustria Nautica, in continuità con il Salone di Genova, ha allargato ulteriormente gli orizzonti, con l’obiettivo di promuovere un’unica lunga filiera di attività economiche diffuse sul territorio nazionale.

Siamo già al lavoro per la sesta edizione, in programma a ottobre 2022”.