Covid: riaprono le discoteche ma i gestori protestano

Dopo oltre un anno di chiusura, le discoteche in zona bianca riapriranno. Essendo considerate tra i luoghi più a rischio di contagio lo faranno però mantenendo il limite di capienza del 35% al chiuso, e quello del 50% all’aperto anche se con l’avvicinarsi del freddo invernale è ormai poco probabile che svolgano attività all’aperto.

Chi entra in discoteca dovrà farlo da registrato e munito di Green Pass.

Questi numeri non piacciono ai gestori, e ieri Maurizio Pasca del sindacato Silb ha attaccato: “Così le condizioni non sono favorevoli, perché incideranno sui costi, mi auguro che in sede di Cdm si possano rivedere le percentuali sulla capienza nei prossimi giorni. Altrimenti in queste condizioni per molti sarà difficile riaprire”. Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa “il parere del Cts sulle discoteche è una buona notizia e speriamo che sia solo un primo passo verso una maggiore riapertura”.

Il Comitato tecnico chiede che nei locali ci siano “impianti di areazione senza ricircolo d’aria e rispondenti ai requisiti qualitativi specificati nei documenti dell’Istituto superiore di sanità”. Inoltre dovranno essere usati esclusivamente bicchieri monouso e va garantita la possibilità per i clienti e i lavoratori di igienizzarsi frequentemente le mani e devono essere puliti e sanificati i locali. Infine, la mascherina chirurgica (e quindi non di comunità cioè di stoffa o altro) andrà sempre tenuta addosso salvo quando si balla.